Amado Guevara habló tras la derrota ante Panamá y no dudó que espera entrenar a Honduras.

La derrota de ayer de Honduras ante Panamá causó que varios dieran su punto de vista, entre ellos Amado Guevara, una de las leyendas de los catrachos y que lamentó que tan pronto prácticamente se hayan esfumado las opciones de ir a Qatar 2022 y tampoco escondió su deseo de dirigir a la Selección Nacional en un futuro.

"Perder tres partidos en casa, en una Eliminatoria, creo que es primera vez que pasa. Es una cuestión que no se puede creer que a mitad de competencia ya estemos fuera. Ojalá que esto nos sirva a todos que tenemos que prepararnos mejor. Al final nos puede perjudicar a todos, hay que estar atentos a eso y exigirnos más porque este tipo de competencia nos da lectura que algo no estamos haciendo bien, eso es culpa de todos", dijo Guevara a Diario Diez.

"Hoy (ayer) es un día duro para uno, como jugador me tocó estar en este tipo de escenarios, quizá no como este, pero hay que dejarlos descansar y terminar con dignidad porque seguimos representando una nación", dijo el excapitán de la Selección Nacional de manera contundente sobre lo que queda del calendario.

Además, el Lobo no escondió su deseo de dirigir a la H: “Como entrenador tengo que prepararme bien para que el día de mañana. En lo personal me motiva para dar más y a soñar; para mí es un sueño dirigir una selección y si los tiempos de Dios son perfectos, ojalá se me pueda dar una oportunidad".

Guevara quien disputó las Copas del Mundo de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 con la H, ya sabe que es estar en un cuerpo técnico de la Selección Nacional, en la era que encabezó el colombiano Jorge Luis Pinto fue su asistente.