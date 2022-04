El delantero hondureño Alberth Elis desde ya se está convirtiendo en uno de los culebrones del mercado de fichajes de jugadores Centroamericanos, tomando en cuenta que s temporada con el Girondins de Burdeos ya terminó a consecuencia de una fuerte lesión, por lo que su entorno comienza a pensar en su futuro para la otra temporada.

Vitor Murta, presidente del Boavista de Portugal y que actualmente es el dueño de la ficha del catracho, dio declaraciones a un medio francés donde dio detalles sobre el futuro de Elis, afrimando que por el momento el Burdeos todavía no ha dado señales de querer ejecutar la opción de compra y están a la espera que alguien se acerque a negociar.

”Elis está cedido hasta final de temporada, teniendo el Burdeos una opción de compra que creo que se activará. Boavista también obtendrá un pequeño porcentaje de cualquier venta futura”, fueron las palabras que brindó Murta al medio galo Sud Ouest al ser cuestionado sobre la situación del centroamericano de cara a la siguiente campaña.

”¿Si existe el temor de que el Boavista sea menos importante que el Burdeos para Gérard López, con el ejemplo de las cesión de Alberth Elis y Ricardo Mangas en particular? No significa nada. Como he dicho más de una vez, los dos clubes son completamente autónomos y tienen proyectos diferentes”, agregó el directivo de la institución portuguesa.

Alberth Elis está en calidad de préstamo con el equipo francés, con el que logró disputar 20 partidos en la temporada, de estos 16 fueron de titular e hizo 9 goles. El delantero ya no podrá jugar el resto de encuentros por una lesión en la rodilla que lo obligará a ser operado en Honduras.