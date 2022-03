La Selección de Honduras ya no se juega nada en la eliminatoria mundialista de la Concacaf, pero a pesar de eso Hernán Darío Gómez se siente motivado enfrentar a México debido a la grandeza del rival, además, admitió que le hará falta la presencia de la afición y que el momento de los catrachos no es para pensar en ganar, sino en encontrar una forma.

“Nosotros venimos tratando de mejorar y encontrar cosas importantes, no hemos obtenido los resultados, hemos tenido partidos donde hay cosas que nos han gustado y este domingo vamos a ir como siempre, de parte nuestra, por el respeto por el país, la camiseta de la Selección, el respeto por el contrario y el respeto por los demás equipos que están peleando por una por una casilla en el Mundial, vamos a poner el máximo esfuerzo en este partido”, dijo el colombiano en conferencia de prensa.

Sobre el juego ante los aztecas opinó: “Mañana enfrentamos al más grande de la Concacaf, es el equipo que nunca ha faltado a los mundiales, el que maneja esta zona, pero esa es una motivación para cualquier selección. Lo otro, ir a un estadio vacío sí es aburridor, uno no escucha los aplausos, a la gente y tampoco escuchas lo que es necesario, las braveadas... Eso hace falta, que me digan a mí de todo, que le digan a los jugadores de todo”.

“Honduras todavía no está en esa situación de despegar e ir creciendo. Honduras sube y baja, sube y baja... este domingo ojalá mantenga el nivel porque si no lo mantiene es un partido peligroso, pero todavía no está en esa situación por lo que me está tocando a mí, formar, convocar jugadores que por primera vez vienen a la Selección, tácticamente vamos a tratar de mantener el estilo que estamos teniendo. Somos un equipo que no hemos podido mantener el cero, estamos buscando eso para tener mayor seguridad”, agregó.

Acerca de la presión que ha tenido en la Hcomentó: “Siempre la hay, la gente me está pidiendo la cabeza con años atrás de problemas, llevan dos eliminatorias que no van al Mundial, hay una desesperación, la gente quiere ganar y formar. Ahora no estamos para ganar, estamos tratando de formar, de tener un estilo, una idea, tener una identidad. Aquí la presión es... Los jugadores no sirven y el entrenador está a cargo”