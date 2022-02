Motagua quedó eliminado ayer en los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf, algo que en el pronostico se esperaba, pero lo que no estaba en los planes es que Seattle Sounders le propinara un contundente 5-0 que sin duda causó la molestia de los seguidores y en especial en contra del entrenador argentino Diego Vásquez.

Esto se vio reflejado ayer durante y después del compromiso, desde Honduras en las redes sociales se comenzó a pedir la salida de Vásquez, mientras en Seattle, el grupo se seguidores que hizo el viaje y los que radican en dicho lugar tampoco se quedaron atrás y fueron hasta el hotel a arremeter contra el equipo y el estratega.

Gritos como: “A ustedes (los jugadores) no los culpo, Diego se tiene que ir”, “Ya no te queremos, ya perdiste el cariño de la afición”, Viajamos 48 horas” y "Cuatro días aguantando hambre desde el lunes, venimos en carretera”, fueron las protestas que dieron los seguidores que llegaron donde estaba concentrado el equipo luego de retornar del estadio.

Por otra parte, el técnico no entró en polémica y solamente se retiró del área, mientras algunos jugadores e integrantes de la delegación del ciclón tratan que los aficionados no se acercaran y les pedían que se calmaran, por lo que no se llegó a más, pero el argentino recibió fuerte y claras las protestas.

El Ciclón nuevamente falló en una competición internacional, recientemente perdió la final de la Liga Concacaf 2021 ante Comunicaciones de Guatemala, antes también cayó en la misma instancia, pero ante Herediano y Saprissa.