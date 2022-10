A Jerry Bengtson no le preocupa el juego de vuelta ante Motagua

Olimpia y Motagua empataron a cero goles en la ida de las semifinales de la Liga Concacaf 2022, resultado que para ambos protagonistas no fue malo, tal como lo dijo Jerry Bengtson que confía en celebrar el pase a la Gran Final el martes teniendo en cuenta que se logró un buen resultado a su punto de vista.

“Queríamos ganar y no se pudo, pero el martes vamos a estar con nuestra gente, tendremos estadio lleno y confiamos en Dios que sacaremos esto adelante para pasar a la final. Faltó el gol, no se pudo, la pelota no quiso entrar, pero estamos bien y vamos a trabajar duro para el martes”, dijo Begtson.

Acerca de cómo percibió el compromiso de la semana anterior comentó: “Fue un partido complicado, los clásicos son así y se definen con pocos goles. Esta vez no se pudo anotar, pero estamos confiando en Dios en que la otra semana sí lo haremos y así el equipo pueda pasar”.

“Se hizo un buen partido. Como dije anteriormente, estos clásicos son cerrados, por ahí tenemos que andar más finos y esperemos que todo salga bien. No estamos preocupados, nosotros el día martes estaremos con nuestra gente y confiamos en Dios que ese día vamos a celebrar”, agregó.

“Ellos tienen buena defensa y nosotros tenemos que trabajar para encontrar esos espacios libres y aprovecharlas. En los primeros minutos se hizo un buen partido, pero ya para cerrar el primer tiempo bajamos la intensidad y en los camerinos lo hablamos y se hizo un excelente segundo tiempo”, finalizó.