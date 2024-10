El presidente de la Fedefut, Gerardo Paiz, está en una búsqueda constante para mejorar la Selección de Guatemala a nivel general. Con este objetivo en mente, ha mantenido diversas reuniones con entrenadores de las divisiones inferiores para abordar y revertir ciertas situaciones que afectan la competitividad del fútbol guatemalteco.

Pensando en los Mundiales que se disputarán próximamente en las distintas categorías, Paiz hizo un pedido especial a dos entrenadores de Inferiores. La idea es revertir pequeños detalles para que Guatemala vuelva a ser tapa de diarios por logros deportivos.

Reuniones decisivas: el nuevo rumbo del fútbol juvenil

Gerardo Paiz ha mantenido conversaciones en estos últimos días con Marvin Cabrera y Rigoberto Gómez. A ambos entrenadores les ha advertido que para los procesos mundialistas Sub 20 y Sub 17 no convoquen a jugadores muy jóvenes dentro de sus propias categorías.

La intención con esta medida es clara: en la Sub 20, por ejemplo, deben jugar futbolistas de 19 y 20 años, y no menores a esa edad. Se trata de una reestructuración que fue aceptada por todas las partes.

Esta decisión busca asegurar que los equipos juveniles cuenten con jugadores que tengan la experiencia y el desarrollo físico adecuado para enfrentar competiciones internacionales, incrementando así las posibilidades de éxito en el escenario mundialista. Paiz considera que esta medida es crucial para elevar el nivel de juego y competitividad de los equipos juveniles.

Además, esta política permitirá a los jugadores más jóvenes madurar y desarrollarse en categorías inferiores sin la presión de competir a un nivel para el que aún no están preparados. Este enfoque a largo plazo podría transformar la estructura y los resultados del fútbol juvenil en Guatemala.