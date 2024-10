Luis Fernando Tena, DT de Guatemala, no tendrá en cuenta a tres futbolistas legionarios para lo que viene en la Selección.

Luis Fernando Tena pasa la escoba: los tres futbolistas que no tendrá en cuenta en Guatemala

La Selección de Guatemala quedó eliminada de la Liga de Naciones de Concacaf luego de perder ante Costa Rica por 3 a 0 en la fase de grupos. Esta derrota generó controversias al punto que Gerardo Paiz, presidente de la Federación, tuvo una larga reunión con Luis Fernando Tena, DT del equipo.

Allí se definieron varias cosas, entre las que se destaca que tres jugadores no serán tenidos en cuenta a corto plazo por el entrenador. En este sentido, el golpe de la eliminación no solo dejó en evidencia problemas en el rendimiento, sino también en la planificación del equipo.

Los tres futbolistas que Luis Fernando Tena no tendrá en cuenta

Según Futbol Quetzal, los jugadores Quimi Ordoñez del Cincinnati FC, Víctor Andersson del AIK y Kobe Foster del Birmingham Legion FC, no serán considerados por Luis Fernando Tena en sus próximos planes. El entrenador decidió que no está dispuesto a viajar para convencer a estos jugadores para que se unan al equipo, ya que no los considera una prioridad.

Hay grandes chances de que los tres jugadores rechacen la opción de representar a Guatemala, lo que refuerza la decisión de Tena de no invertir tiempo y recursos en persuadirlos. La Federación también ha mostrado su apoyo a esta medida, evitando gastos innecesarios de viajes.

Esta decisión refleja una nueva dirección en la gestión de la selección, buscando mejorar el rendimiento y la unión del equipo. Tena y la Federación están enfocados en construir un plantel con jugadores comprometidos y dispuestos a dar lo mejor de sí por el país.

El futuro de la selección guatemalteca dependerá en gran medida de estas decisiones estratégicas, con la esperanza de que estos cambios traigan resultados positivos en las próximas competencias. El objetivo sigue siendo el mismo: clasificar al Mundial 2026.

Kobe Foster no será tenido en cuenta por Luis Fernando Tena.

¿Qué sigue para la Selección de Guatemala?

El próximo partido de Guatemala será en marzo, cuando le toque enfrentar a un rival a confirmar proveniente de la Liga C en el repechaje para la Copa Oro 2025, que será a ida y vuelta. Si gana, clasificará a la ronda preliminar del torneo.