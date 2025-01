Ronald González lanza fuerte crítica a la Federación de Futbol de Guatemala

Comunicaciones tropezó hoy en condición de local tras caer 3-2 contra Antigua GFC, algo que desató el enojo del entrenador costarricense Ronald González, que tras el pitazo final se desahogó y no se guardó nada para hacer una fuerte crítica al departamento de arbitraje de la Federación de Futbol de Guatemala.

González no solo salió enojado por la derrota, sino por el trabajo de los árbitros, porque a su juicio en lo que va del campeonato se ha sentido afectado. Además, porque señaló que la Fedefut no los equipa bien, uno de los ejemplos fue que no cuentan con intercomunicadores.

La crítica de Ronald González a la Fedefut

“¿El arbitraje? Llevamos tres fechas y nos han tocado dos árbitros debutantes acá. ¿Qué les puedo decir? Sin menospreciar y justificar el gol, fue una falta clarísima, todos lo han visto. El árbitro incluso se lleva el pito a la boca. ¿Si eso no es falta, entonces qué es falta en el fútbol? Es una barrida con los tacos de frente“, comenzó diciendo.

“No sé si los árbitros tendrán intercomunicadores o no, no usan ni diademas. En los tres partidos que hemos tenido, ningún árbitro ha tenido diadema. Por lo menos eso. Es una falta que incluso el cuarto árbitro o el línea pudieron haber identificado, pero bueno, nosotros como locales, dos árbitros principiantes”, agregó.

El entrenador continuó arremetiendo sobre las decisiones que toman las autoridades para las designaciones: “Sé que tienen que aprender, y no es justificación, pero me parece muy extraño que en estos tiempos no tengan ni diademas”.

“Nos preparamos y hacemos todo para estar al nivel, para dar un buen espectáculo, pero desgraciadamente ni los árbitros tienen la culpa de eso. Sin embargo, alguien tendrá que ser el responsable. Nosotros, como locales, nos han mandado dos árbitros que apenas cumplieron su primer partido en la Liga Mayor“, concluyó.

