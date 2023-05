Municipal aún no ha dado mayores noticias sobre sus movimientos para el Torneo Apertura 2023, luego que fracasara en su intento por ser campeón del Clausura, por lo que su único cambio ha sido la destitución del entrenador paraguayo José Saturnino Cardozo por lo que se busca un sustituto.

Los directivos rojos han estado analizando carpetas de varios estrategas, todos extranjeros y en las últimas horas surgió con fuerza el posible regreso del argentino Sebastián Bini, quien hace unos años estuvo a cargo de los escarlatas e incluso logró un título.

Bini actualmente es técnico del Águila de El Salvador, pero en los últimos días manifestó su descontento por la forma en que finalizaron el torneo, por lo que también puso en duda su futuro, esto según palabras a Cancha, en el que indicó que analizará su continuidad y esto se decidiría en las próximas horas.

“En lo deportivo, yo me había puesto plazos, había algunos equipos que me habían hablado, pero les dije que hasta que no terminara el torneo, no iba a hablar con nadie. Mi primera opción es Águila, pero ayer con el comunicado de la Fesfut y Primera, varios equipos me llamaron y estoy esperando propuestas. Seguro mañana (hoy) tenemos reunión con los directivos, hablaremos de propuestas de renovación y tomaré una decisión”, dijo el sudamericano.

Sebastián Bini ya sabe que es ser campeón con los rojos cuando lo fue en el Apertura 2019 y luego fue subcampeón en el Apertura 2020, por lo que los directivos confían en que pueda volver a repetir el objetivo.