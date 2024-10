Willy Olivera dejó de ser el director técnico de Comunicaciones este domingo. Presentó la renuncia a su cargo, debido a los malos resultados consecutivos, en la conferencia de prensa luego de la aplastante derrota como local por 4-0 ante Xelajú.

Ahora, la directiva de Los Cremas deberá buscar un reemplazante cuanto antes, ya que se aproxima el repechaje por Copa Centroamericana ante Deportivo Saprissa, que justamente anunció días atrás la llegada de su nuevo técnico, José Giacone, tras la salida de Vladimir Quesada.

El preferido por los aficionados de Comunicaciones

En las últimas horas, la mayoría de los aficionados se pusieron de acuerdo en las redes sociales con respecto al sucesor de Willy Olivera: el nombre de Rolando Fonseca fue el que más resonó, de acuerdo al informe que recolectó el medio tico Diario Extra.

El ex Comunicaciones, Saprissa, Alajuelense, entre otros, fue cinco veces campeón de la Liga Nacional con Los Cremas y dejó un gran recuerdo entre los aficionados. Es uno de los máximos ídolos y considerado por muchos como el extranjero más destacado en la historia del club.

¿Qué dijo Rolando Fonseca sobre ser entrenador de Comunicaciones?

Meses atrás, precisamente en agosto, el periodista guatemalteco, Daniel García, dialogó con Rolando Fonseca y le consultó sobre una posible llegada a Comunicaciones como entrenador en un futuro. Actualmente, el exfutbolista tiene a cargo una academia de fútbol llamada “RF7 Soccer Academy“, la cual forma a jugadores de hasta 15 años por categorías y está ubicada en Heredia, Costa Rica.

“No creo. Ya tengo mi licencia de técnico hace 10 años, pero estoy enfocado mucho en la formación de niños, en el trabajo estructural de base. Realmente me encanta y me apasiona. Practico todo el conocimiento acá“, negó Fonseca rotundamente sobre su posibilidad de llegar a Comunicaciones.

Además, explicó cuál es su prioridad en la actualidad: “Hace cuatro años comenzamos este proyecto donde tenemos la formación de una academia de fútbol para niños. Hoy tenemos un proyecto que pocos clubes a nivel centroamericano tienen. Esto nos permite desarrollar el futuro que son los niños. Si no se invierte dinero, nunca vamos a tener mejores profesionales”.