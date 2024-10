Luego de la eliminación de Guatemala en Liga de Naciones de la Concacaf se comenzó a pensar en una posible salida de Luis Fernando Tena. El principal apuntado fue Javier López, DT del Antigua GFC semifinalista de la Copa Centroamericana 2024 que se mantiene con una gran campaña.

El partido contra Alajuelense es crucial para López y su equipo, quienes buscan alcanzar la final del torneo regional más importante en la actualidad. Sin embargo, el tema de la posible dirección de la selección nacional ha estado en el centro de la atención, desviando un poco el foco de los preparativos para el próximo duelo.

Las declaraciones de Javier López sobre la Selección de Guatemala

“Evidentemente esas declaraciones virales que se estuvieron mencionando en redes sociales nunca existieron, no existe ni audios ni videos donde se manifiesten esas palabras”, aclaró Javier López, desmintiendo categóricamente los rumores que circulaban sobre su interés en dirigir a la Selección de Guatemala en este momento.

“Entiendo que alguien quiso proyectar su idea y quisieron poner esas palabras en mi boca. Nunca me ofrecí para hacerme cargo de la Federación ni Selección. No me tengo que disculpar con ellos ya que no efectué esas declaraciones”, continuó López, señalando que los rumores eran completamente infundados.

En este sentido, cerró con la siguiente declaración: “Le envío mi respeto a la Federación y al profesor Luis Fernando Tena. Ahora toda mi energía está centrada en el partido contra Alajuelense, queremos llevar al equipo a la final de la copa”.

Estas declaraciones buscan poner fin a las especulaciones y devolver la tranquilidad tanto a los aficionados de Antigua GFC como a los jugadores, permitiendo que el equipo se concentre en su objetivo de alcanzar la final de la Copa Centroamericana.

Javier López no piensa en la posibilidad de dirigir a Guatemala.

¿Cuándo juegan Antigua vs. Alajuelense por la Copa Centroamericana 2024?

La ida entre Antigua y Alajuelense se llevará a cabo en Guatemala este 22 de octubre. La vuelta será en Costa Rica el 30 del mismo mes.