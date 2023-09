Hoy, Guatemala y El Salvador se enfrentarán en la primera jornada de la Liga de Naciones de CONCACAF 2023-24. Un duelo enmarcado en el Grupo A —donde, a priori, ambas selecciones son candidatas junto con Panamá—, en el que los cuscatlecos buscarán achicar distancias y los chapines defender su dominio: de 98 cotejos ganaron 45, perdieron 25 e igualaron en 28. Y en este torneo, el Nicolás Samayoa avisó con un fuerte mensaje en la previa de estos encuentros.

Declaraciones de Nicolás Samayoa

“El Salvador y Panamá son rivales duros, pero nosotros sabemos que en esa eliminatoria tenemos que sacar puntos en casa y estos dos partidos de local son importantes. Tenemos que sacar dos victorias“, aseveró Nicolás Samayoa

“Acá no hay partidos fáciles, creo que serán dos guerras que jugamos en Guatemala y tenemos que llevarnos esa ventaja. La Copa América es la ilusión que tiene todo el grupo, es la posibilidad de enfrentarte a Brasil o Argentina, es una vitrina gigante que todos queremos estar ahí”, sentenció Nicolás Samayoa.

Guatemala vs. El Salvador: cómo llega la Selecta

El conjunto de Hugo Pérez, por el contrario, no ha disputado ningún fogueo: “Es muy difícil que acá y afuera te presten a los jugadores porque es fecha FIFA. Ya lo hablé con el presidente de la FESFUT, si no tenemos el grupo completo no vamos“, aseguró el timonel. De modo que su último juego oficial fue el empate 2-2 con Panamá por la Copa Oro.

Guatemala vs. El Salvador: cuándo juegan, a qué hora, dónde y cómo ver el partido

Guatemala recibirá a El Salvador hoy, jueves 7 de septiembre, a las 20:10 horas de Centroamérica (21:10 de Panamá y 22:10 ET de Estados Unidos), en el Estadio Doroteo Guamuch Flores. Dicho encuentro será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO a través de los siguientes canales de TV y streaming.