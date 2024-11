El portero guatemalteco no pudo cumplir con uno de sus objetivos en la temporada.

Nicholas Hagen llegó hace unos meses a Columbus Crew para iniciar una nueva aventura en la Major League Soccer, en el que tenía varios retos, comenzando con ser titular y también que al vincularse al campeón existió el objetivo de defender el título.

Aunque las cosas no salieron como esperaba Hagen, arrancando que desde su llegada nunca se pudo afianzar en el once titular, teniendo en cuenta que Patrick Schulte es el indiscutible en el marco y al inicio Evan Bush fue el segundo en la lista, dejando al chapín como tercera opción.

El seleccionado guatemalteco tuvo su mejor momento en julio y agosto, cuando acompañado a la lesión de Bush y que Schulte se fue a los Juegos Olímpicos con Estados Unidos, tuvo la oportunidad de ser titular y fue figura para lograr el título de la Leagues Cup.

Un nuevo golpe para Hagen en Columbus Crew

Nicholas Hagen perdió protagonismo nuevamente y esto implicó no poder estar en los Playoffs de la MLS, por lo que no estuvo en la serie contra New York Red Bull y hoy todo se terminó de empeorar luego que se confirmara la eliminación y por ende terminó la defensa por el título.

El Crew cayó en el primer juego 1-0 y hoy disputó el segundo juego, el cual estaba obligado a ganar para llevar todo a un tercer juego, pero en el tiempo regular hubo un empate de 2-2 y el triunfador se definió en los penales, donde los Red Bulls ganaron 5-4.

Lo peor para el portero de Guatemala es que otra vez se quedó en el banco y se tuvo que conformar con ver como su club era eliminado, por lo que su temporada terminó y ahora queda pendiente su futuro.