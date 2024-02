Matthew Evans se dio un verdadero festín ante San Martín en la segunda jornada del Preolímpico Sub-20 de Concacaf tras marcar tres goles con la Selección de Guatemala y ser la gran figura de La Bicolor. Sin embargo, Estados Unidos también estuvo en su camino, pero al final decidió representar a la Azul y Blanco.

El mediocampista ofensivo, de ascendencia guatemalteca pero nacido en Estados Unidos, comenzó su camino en las selecciones juveniles en diciembre de 2022, cuando fue convocado por primera vez para integrar el proceso sub-17 de Guatemala. Sin embargo, una lesión lo marginó de participar en el Campeonato Sub-17 de la Concacaf representando a Guatemala

A pesar de este contratiempo, su talento no pasó desapercibido y meses después recibió una convocatoria por parte de la selección juvenil de Estados Unidos. Este giro en su carrera futbolística refleja la dualidad de sus raíces y la complejidad de su trayectoria, donde la decisión de representar a un país u otro se convierte en un dilema que muchos jugadores de origen multicultural enfrentan a lo largo de su carrera.

Matthew Evans: de Estados Unidos a Guatemala

Durante la preparación para la Copa del Mundo Sub-17 de la FIFA en Indonesia 2023, Matt tuvo la oportunidad de representar a Estados Unidos en la Jezek Cup, un prestigioso torneo de fútbol juvenil celebrado en la República Checa. Bajo la dirección del técnico costarricense Gonzalo Segares, Matt participó en tres emocionantes encuentros con el equipo de las barras y las estrellas, dejando su huella en el campo de juego.

Reconoce que fue una experiencia muy positiva, pero ahora da vuelta a la página y se pone la azul y blanco para representar a Guatemala. “Fue una buena oportunidad para mí, para aprender con Estados Unidos, fue una gran experiencia, pero ahora estoy muy feliz de volver a Guate y estoy listo para darlo todo en el proceso de la sub-20”, comentó en una charla para ESPN.

Además también en su momento explicó por qué decidió jugar para la Bicolor. “Guatemala fue la selección que me llamó primero, yo tengo mucho amor por Guatemala. Cuando el profe Marvin Cabrera me llamó no tuve ninguna duda de venir. Tengo familia acá y quiero hacer que se sientan orgullosos”, sentenció Matthew Evans para ESPN.

