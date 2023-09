La Selección de Guatemala disputó sus dos primeros partidos de la Liga de Naciones de la Concacaf, ambos los hizo de local en el tradicional estadio Doroteo Guamuch Flores, pero independientemente de los resultados ante El Salvador y Panamá, hubo más repercusión por la queda de algunos futbolistas, en especial de los legionarios.

Los primeros en dar su punto de vista fueron Nicolás Samayoa y Rubio Méndez Rubín, quienes aseguraron que el césped no es apto para jugar, recientemente se unió a esta protesta el portero Nicholas Hagen, que tampoco se limitó en dar su punto de vista sobre la gramilla.

“El estado del campo es muy malo, lo he dicho antes, no deberíamos jugar acá, una selección nacional merece algo mejor, no nos sentíamos cómodos, en momentos no sabía si la pelota me iba a rebotar a otro lado”, dijo Hagen a los medios de comunicación.

Y por último, el que habló fue Nathaniel Méndez-Laing, que antes de viajar hacía Inglaterra, charló con Andrés ADF, coincidiendo con el resto de sus compañeros, incluso mencionó que es el peor campo en el que ha jugado en lo que tiene de carrera profesional.

“Pudiste ver mi frustración por el campo, es honestamente el peor campo en el que he jugado profesionalmente, para alguien como yo que le gusta driblar y hacer cosas con la pelota, aún sigo intentándolo y verdaderamente no puedo expresarme en el campo, es duro”, mencionó.