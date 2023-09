El estadio Doroteo Guamuch Flores ha sido la casa de la Selección de Guatemala desde hace varias décadas, aunque en los últimos años eso ha pesado, porque su infraestructura está deteriorándose, eso sin contar la gramilla, que en momentos ya no es apta para jugar al futbol, tal como lo han dicho varios seleccionados nacionales.

Nicolás Samayoa fue uno de los que alzó la voz el jueves luego del triunfo de El Salvador, al lanzar una fuerte crítica y exigirle a las autoridades que tomen cartas sobre el asunto, porque a pesar de los esfuerzos, el césped ya no da para más y eso afecta en el desarrollo del juego tanto de la azul y blanco como de los clubes que llegan.

“Lo hablamos entre los jugadores la verdad esta cancha no se puede desarrollar un buen futbol acá, está en mal estado, un equipo nacional no puede tener estas condiciones, para ser honestos, no hay que esconder las cosas, las autoridades deberían de buscar la manera de cambiarla o mejorarla para la eliminatoria”, dijo Samayoa.

El otro que dio su punto de vista fue Rubio Méndez Rubín, que no se guardó nada al decir que es el campo con peor gramilla en la que ha jugado en su carrera, siendo uno de los factores por los cuales cuesta tomar ritmo en el partido y esto también ha mermado parte del rendimiento.

“La cancha no ayuda mucho, es la peor en la que he jugado, pero no hay excusas, el rival (Panamá) que viene es fuerte y le tocará lo mismo, por lo que hay buscar la manera de ganar los tres puntos y jugar mejor”, indicó el estadounidense nacionalizado chapín.

¿Qué dice Luis Fernando Tena?

Desde que asumió la Selección Nacional, el técnico mexicano ha dicho que se deben hacer trabajos, fue hasta hace unas semanas que se intentó cuidar el césped, pero las palabras de los jugadores demuestran que esto no ha sido suficiente.