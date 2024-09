Comunicaciones se encuentra en un momento complicado tras la derrota 2-1 ante Municipal en el Clásico 331, un resultado que ha dejado al equipo en una posición delicada. José Contreras, figura clave del conjunto Crema, no eludió la responsabilidad y expresó su preocupación por el rendimiento del equipo, que ha perdido impulso tras un inicio prometedor en el torneo.

El volante asumió su parte en la crisis y comentó sobre la situación del equipo en un análisis sincero. “Estamos preocupados, queríamos ganar. Hace mucho no perdíamos en condición de local y duele. Los felicito, fueron justos ganadores”, afirmó.

Contreras también hizo hincapié en la falta de efectividad en el ataque: “No estamos teniendo la suerte de concretar la cantidad de situaciones que estamos creando; son cosas de fútbol”. Y agregó: “Sólo queda asumir nuestra responsabilidad como jugadores y revertir esta situación, como nos ha pasado en años anteriores”.

El mediocampista reflexionó sobre el papel del cuerpo técnico, afirmando que “los jugadores tenemos que asumir la responsabilidad; el entrenador no está dentro de la cancha”. Además, destacó que los errores defensivos han impactado en el rendimiento del equipo: “Hemos fallado como grupo por algunos goles que nos han anotado. Así como somos responsables de estas derrotas, también somos nosotros los que podemos revertirlo”.

Finalmente, Contreras concluyó sobre el estado actual del equipo: “Habíamos iniciado bien en el torneo local e internacional, pero hoy la realidad es que no estamos pasando por un buen momento; no nos está alcanzando lo que estamos trabajando”. Una dura y extensa autocrítica pensando en lo que viene para el conjunto Crema.

Willy Olivera de Comunicaciones analizó el momento que vive el equipo

“No es lo que queremos, no es para lo que este equipo está armado. Estamos pasando un momento difícil, tampoco contamos con ser certeros. Después tuvimos muchas opciones para empatar el partido y no lo logramos”, dijo.

“De los cuatro partidos, no merecimos perder, quizá el más complicado es el de Alajuelense. Después creo que el equipo lo ha hecho bien, pero estamos en deuda porque no logramos los resultados. Creo que por el volumen de juego, el equipo está cerca de lograr los resultados”, opinó.