Comunicaciones cayó 2-1 contra Municipal en la edición 331 del Clásico Nacional de Guatemala, resultado que para Willy Olivera fue injusto, porque a su punto de vista su equipo hizo méritos suficientes para no perder, tal como sucedió ante Mixco, Marquense y Alajuelense.

Olivera no está satisfecho con los últimos resultados y menos con los clásicos en los que ya suma tres derrotas consecutivas (uno de ellos el no oficial en Estados Unidos), pero se mostró confiado en que se pueda salir de este bache.

Otra derrota para Comunicaciones

“No es lo que queremos, no es para lo que este equipo está armado. Estamos pasando un momento difícil, tampoco contamos con ser certeros. Después tuvimos muchas opciones para empatar el partido y no lo logramos”, dijo.

“De los cuatro partidos, no merecimos perder, quizá el más complicado es el de Alajuelense. Después creo que el equipo lo ha hecho bien, pero estamos en deuda porque no logramos los resultados. Creo que por el volumen de juego, el equipo está cerca de lograr los resultados”, opinó.

Su opinión del arbitraje

“Prefiero no opinar del arbitraje y no excusarme en eso. Creo que debemos mejorar nosotros como equipo dentro de la cancha y así lograr los resultados. No quiero hablar del arbitraje porque después van a decir que son excusas; lo que sí puedo decir que de los siete minutos que dieron, no jugamos ni dos minutos”, mencionó

Aspecto anímico de los jugadores

“En el futbol es importante; trabajamos mucho en eso. A pesar de que todavía no estamos consiguiendo los resultados que queremos, hemos mejorado en el balón parado y en otras cosas. Esta semana trabajamos mucho en la inteligencia emocional, que nos tiene que ayudar un poquito porque a veces nos está perjudicando en los partidos”, finalizó.