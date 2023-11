Este sábado, la Selección Nacional de Guatemala volverá a cruzarse con Jamaica. Pero esta vez, en el marco de un amistoso que será el último partido del año para la Azul y Blanco, sedienta de revancha por la reciente eliminación en cuartos de final de la Copa Oro 2023 a manos de los caribeños.

Sin embargo, enfrente no estará el mismo equipo: como el juego no se desarrollará durante la fecha FIFA, no pudieron convocar a sus máximas figuras. Su regreso se dará para la serie con Canadá por los cuartos de final de la Liga de Naciones de CONCACAF, donde estará en disputa la clasificación a la Copa América 2024.

Guatemala vs. Jamaica: cuándo juegan, a qué hora y en qué canal ver el partido

Guatemala se enfrentará a Jamaica mañana, sábado 11 de noviembre, a las 18:00 horas de Centroamérica (19:00 de Panamá y 20:00 ET de Estados Unidos), en la Red Bull Arena de Nueva Jersey. El fogueo podrá verse EN VIVO y EN DIRECTO por los siguientes canales de TV y servicios de streaming.

Guatemala: TV Azteca Guate

TV Azteca Guate Estados Unidos: por confirmar

Guatemala vs. Jamaica: cómo llega la Bicolor

Los dirigidos por Luis Fernando Tena quieren cerrar el 2023 con una victoria luego de no poder clasificar a los cuartos de final de la Nations League. Si bien derrotaron 2-0 a El Salvador e igualaron 1-1 con una difícil Panamá, las derrotas 3-2 ante Trinidad y Tobago y el contundente 3-0 en la revancha contra la Marea Roja los bajaron de la pelea por un boleto a la Copa América.

“Volvemos con ilusión, sabiendo que el fútbol es así, de altibajos. Veníamos de dos años en crecimiento, tuvimos una mala racha de dos partidos, pero ahora buscaremos cerrar bien para escalar en el ranking”, le dijo José Carlos Pinto a ESPN. De aquí en más, el foco está puesto en las eliminatorias mundialistas, que comenzarán en junio de 2024.

Guatemala vs. Jamaica: cómo llegan los Reggae Boyz

El ciclo de Heimir Hallgrímsson al frente de los jamaiquinos es aún más novel que el de Tena, pero también arroja un balance positivo. Recientemente, su escuadra tuvo un paso casi perfecto por la fase de grupos de Liga de Naciones, donde le ganó 1-0 a Honduras, empató 1-1 con Haití y después derrotó 4-1 a Granada y 3-2 a Haití, avanzando a la próxima ronda.

Sin embargo, el DT islandés ahora se reencontrará con un rival que supo complicarlo: “Tena tiene respeto de parte mía, demuestra pasión, orgullo, son un equipo entusiasta (…) Han sorprendido a muchos, tienen una buena estructura, se sienten seguros con el balón, tienen velocidad y jugadores talentosos. Creo que son una potencia a futuro”, aseguró en la pasada Gold Cup.

Guatemala vs. Jamaica: la posible alineación de los chapines

Así formaría Guatemala (4-5-1): Nicholas Hagen; José Morales, José Carlos Pinto, Kevin Ruiz, José Ardón; Oscar Castellanos, Marco Domínguez; Oscar Santis, Pedro Altán, Esteban García; Darwin Lom.

Los números de Guatemala y Jamaica en el 2023

Guatemala jugó hasta el momento 16 partidos entre amistosos (6), Liga de Naciones (6) y Copa Oro (4). En total, obtuvo 6 triunfos, 6 derrotas y 4 empates.

El punto de rendimiento más alto de la Bicolor fue en este último campeonato, donde ganó el Grupo D por primera vez en doce participaciones para avanzar a cuartos, algo que no lograba desde 2011. Los Reggae Boyz también destacar en dicho torneo, pero su nivel fue parejo en la Liga de Naciones.

Jamaica, por otro lado, disputó 14 encuentros en 2023 repartidos en los tres frentes antes mencionados, promediando 6 victorias, 4 caídas y 4 igualdades.

Guatemala vs. Jamaica: último partido entre ambos

El último cruce entre Guatemala y Jamaica tuvo lugar el 9 de julio, por los cuartos de final de la Copa Oro. El encuentro, disputado en el Estadio TQL de Cincinnati, terminó en triunfo 1-0 de los caribeños gracias al gol de Amari’i Bell (51′), poniéndole fin a una histórica participación de la Azul y Blanco.

