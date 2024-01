Guatemala vs. Islandia: ¿A qué hora juegan y dónde ver hoy EN VIVO el partido amistoso?

Este sábado, la Selección de Guatemala e Islandia disputarán su primer partido de 2024. La cita, que será de carácter amistoso, tendrá lugar en Miami, Florida. Y a la Bicolor le servirá como preparación para las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2026, que comenzarán en junio de este año.

Guatemala vs. Islandia: cuándo juegan, a qué hora y en qué canal ver el partido

Guatemala e Islando medirán fuerzas hoy, sábado 13 de enero, a las 17:30 horas de Centroamérica (18:30 de Panamá y ET de Estados Unidos), en el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale, hogar del Inter Miami de Lionel Messi.

Dicho fogueo será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por los siguientes canales de TV y servicios de streaming.

Guatemala: TV Azteca Guate y Tigo Sports (canal 6/706 HD, app y web)

TV Azteca Guate y Tigo Sports (canal 6/706 HD, app y web) Estados Unidos: Fubo y FOX Deportes (app y web)

Guatemala vs. Islandia: cómo está el historial entre ambas

Los dirigidos por Luis Fernando Tena se enfrentarán por primera vez a Islandia, que cuenta entre sus filas con Andri Guðjohnsen, hijo del recordado ex delantero de Barcelona y Chelsea. Empero, sí tiene un amplio —aunque negativo— historial de cruces con selecciones europeas.

A los únicos países de la UEFA que lograron vencer son Dinamarca, 3-2 en un amistoso jugado en 2005, y Checoslovaquia, rival al que derrotó 1-0 en su estreno en los Juegos Olímpicos de México 1968. En aquel momento, y hasta Barcelona 1992, competían las selecciones mayores.

Guatemala vs. Islandia: cómo llega la Azul y Blanco

Los chapines quieren comenzar el año regalándole un triunfo a la afición. En su último fogueo igualaron 0-0 con Jamaica y Tena, quien lo utilizó para observar a futbolistas nuevos, quedó satisfecho: “Creo que sacamos buenas conclusiones porque varios futbolistas levantaron la mano para estar en la Selección”, externó.

Sin embargo, venían de recibir un duro golpe en la Liga de Naciones, donde quedaron por debajo de las expectativas al terminar cuartos en el Grupo A. Luego de vencer 1-0 a El Salvador en el debut, igualaron 1-1 con Panamá, cayeron 3-2 con Trinidad y Tobago, y perdieron 3-0 en la revancha con la Roja.

Para el duelo de hoy, el técnico mexicano citó a un sólo legionario debido a que no es fecha FIFA, Nicholas Hagen, y a futbolistas de la Liga Nacional. Aunque debió llamar de emeregencia a Elmer Cardoza y el portero Sub-20 Diego Bolaños por las lesiones de Pedro Altán y Fredy Pérez, respectivamente.

Guatemala vs. Islandia: cómo llegan los Vikingos

Los islandeses están atravesando un proceso aún más novel que el de Guatemala. A principios de 2023, el estratega noruego Åge Hareide reemplazó a Arnar Viðarsson y, aunque no ha obtenido grandes resultados, el juego del equipo mejoró. Aunque no ha obtenido grandes resultados.

Encuesta ¿Cómo cree que le irá a la Azul y Blanco contra Islandia? ¿Cómo cree que le irá a la Azul y Blanco contra Islandia? YA VOTARON 0 PERSONAS

La competición más resonante que disputaron fue la clasificatoria a la Eurocopa, quedando cuartos en el Grupo J y, por ende, sin el boleto en mano: perdieron 3-2 con Luxemburgo, golearon 4-0 a Liechtenstein, Eslovaquia los derrotó 4-2 y Portugal, su último rival, se impuso 2-0.

¡No te quedes atrás! Sigue de cerca las últimas noticias del fútbol centroamericano uniéndote a nuestro canal de WhatsApp.