El entrenador de la Selección de Guatemala, Luis Fernando Tena, sorprendió a la prensa al indicar que no hablaría. Esto sucedió el jueves, cuando el combinado chapín partió rumbo a los Estados Unidos para enfrentar un partido amistoso ante Islandia el próximo sábado.

Lo que más llamó atención de los medios fue la excusa que puso el estratega mexicano para no detenerse con los periodistas que esperaban sus declaraciones sobre la actualidad de la Azul y Blanco. El DT fue muy honesto y conciso con su respuesta.

¿Por qué Luis Fernando Tena no habló con la prensa?

La respuesta de Tena dejó perplejos a los periodistas presentes en el Aeropuerto Internacional de La Aurora, donde buscaban obtener declaraciones del técnico mexicano. Ante la pregunta sobre su disponibilidad para hablar con la prensa, Tena respondió de manera categórica: “No me dejan”.

Este cambio de actitud contrasta con la disposición previa del mexicano de brindar declaraciones a los medios de comunicación desde su llegada a Guatemala para dirigir a la Selección Nacional. No obstante, en esta ocasión, el entrenador ha afirmado que existe una restricción que le impide hablar con la prensa.

¿Cuándo se enfrentará Guatemala contra Islandia?

El partido amistoso entre Guatemala e Islandia se llevará a cabo el sábado a las 17:30 horas en el estadio DRV PNK Stadium. Este encuentro marca el inicio de la actividad futbolística para la Azul y Blanco en el año 2024, generando expectativas y también interrogantes sobre la situación que rodea al cuerpo técnico de la selección chapina.

Al no ser un encuentro durante la fecha FIFA, la Azul y Blanco no podrá contar con varios de sus legionarios. Los jugadores, que están en el extranjero, que podrían estar presentes son aquellos que se desempeñan en la MLS y USL, debido a que no están en actividad.

¡No te quedes atrás! Sigue de cerca las últimas noticias del fútbol centroamericano uniéndote a nuestro canal de WhatsApp.