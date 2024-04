El futbol de Guatemala se vio empañado ayer por una acción poco ética y profesional por parte del entrenador Julio César Laínez, quien estaba a cargo del modesto Zacapa y que este miércoles dejó una escena lamentable al propinarle varios golpes al futbolista Diego Ruiz.

Tal como se esperaba, toda acción tiene una reacción y en este caso era lo mínimo que se esperaba, que fuera despedido del club de manera inmediata, luego de lo que hizo dentro del campo y que sin duda le ha dado la vuelta al mundo.

Sin trabajo

La Junta Directiva de Zacapa no dudó en que el entrenador ya no era el indicado para seguir en el equipo, no solo los resultados no lo estaban acompañando, sino que ayer demostró que no estaba bien anímicamente y su reacción ante el jugador no fue nada agradable.

Ahora los gallos que están en la zona del descenso confiarán en el brasileño Gerson Voss, quien se hará cargo del equipo para lo que resta del Torneo Clausura 2024 y en el que intentará el milagro de mantener la categoría, algo que a estas alturas es poco probable.

Laínez podría recibir más sanciones

Aunque los castigos para Julio César Laínez no quedarían así, porque ahora falta la resolución del Órgano Disciplinario de la Liga Nacional, que hoy recibió el acta del árbitro, así como los diferentes medios de prueba, en especial los de video, en el que se evidencia la actitud del entrenador.

Aunque no es oficial, por lo menos tendría que recibir una suspensión de seis meses del futbol de Guatemala, pero todo dependerá de la decisión que se tome y que se dará a conocer mañana en la tarde.

