Luis Fernando Tena y Guatemala suman un problema para la Eliminatoria Mundialista

La Selección de Guatemala comienza desde ya a pensar en la planificación para la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf, en la cual tiene como objetivo poder estar en la Copa del Mundo del 2026, luego de fracasar en dos ediciones de Liga de Naciones y en la Copa Oro.

Aunque el entrenador Luis Fernando Tena n o está recibiendo buenas noticias, ahora con respecto al estadio Doroteo Guamuch Flores , que desde hace unas semanas tuvo que iniciar con el cambio de gramilla , pero debido a varios inconvenientes en el contrato estos ni han comenzado.

La diputada Karina Paz y la Comisión del Deporte del Congreso de la República, dieron a conocer que se encontraron algunos inconvenientes en los documentos, en especial con la empresa contratada p ara los trabajos, por lo que hasta no solucionarlos no se dará luz verde para las remodelaciones .

Las palabras de la diputada sobre el estadio Doroteo Guamuch Flores

“ Hay unos requisitos que a nosotros como Comisión nos gusta; nosotros sí queremos que se cumplan estos requisitos. La empresa que se le adjudicó el proyecto del engramillado y pista de tartán del estadio Nacional cuenta con más de 10 años de experiencia, pero no en instalaciones deportivas. Ha hecho alcantarillados, calles, adoquinamientos y remozamientos; pero no es lo mismo hacer una gramilla que una obra de infraestructura gris ”, comenzó diciendo.

“ Por supuesto que queremos tener un estadio moderno con la mejor gramilla. Qué es lo que no vamos a permitir en la Comisión de Deportes, que se adjudique este evento a una empresa que no pueda cumplir con el cambio de la gramilla de primer mundo, que no tenga años de experiencia y que no cumpla con los requisitos internacionales ”, agregó.

“No queremos que se firme este contrato porque se va a judicializar y se va a detener la remodelación del estadio durante años. Vuelvan a hacer el evento (de licitación), háganlo bien, contraten a una empresa que tenga la experiencia y certeza que la grama estará aquí”, concluyó.