Los cremas no podrán tener a varios de sus elementos para el juego versus los rojos en el extranjero.

Comunicaciones definió los últimos detalles para su partido ante Municipal, en una edición más del Clásico Nacional de Guatemala y que de manera inédita se disputará en Estados Unidos como parte de la Copa Independencia que fue organizada por uno de los patrocinadores de los clubes.

Los cremas emprendieron la mañana su trayecto rumbo a la nación norteamericana, aunque lamentablemente para sus aspiraciones presentó varias complicaciones de último momento, en especial cuando se confirmó que cuatro de sus futbolistas no pudieron entrar en los planes.

Las ausencias de Comunicaciones

Willy Olivera, entrenador de los cremas fue el encargado de dar la noticia antes de abordar el avión, en el que lamentó no tener a todos sus elementos debido a que algunos están lesionados y otros no tienen en orden su papelería al no contar con visa americana.

Los albos no pudieron tener a Diego Casas y Alejandro Prieto, quienes son dos de los que no cumplen con los requerimientos migratorios, a ellos se suman José Corena y Carlos Mejía quienes no se han recuperado de sus lesiones.

“Tenemos el equipo con muchos jugadores que están lesionados, sentidos y otros que no pueden viajar por el tema del visado. Incluso hay integrantes del cuerpo técnico que no pueden viajar por las visas, pero no es excusa para nosotros”, dijo el técnico.

¿Cuándo y dónde se disputará el partido de Municipal vs Comunicaciones?

Municipal y Comunicaciones pelearán por el título el próximo domingo 15 de septiembre a las 20:00 horas, el compromiso se disputará en el BMO Stadium de Los Ángeles, California, Estados Unidos y en el que se confía que exista un buen ingreso de aficionados.