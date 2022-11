Tres árbitros centroamericanos estarán en la Copa del Mundo de Qatar 2022, siendo uno de ellos el guatemalteco Mario Escobar, que llega a la justa con experiencia en Copa Oro, Eliminatoria Mundialista, Liga Concacaf, Concachampions y hasta Copa de África, por lo que ahora confía en tener un buen trabajo en el Mundial.

“Estoy con ilusión. Estoy con tranquilidad por el momento, me he preparado a lo largo de este último mes, sé que tendré partidos demandantes, lo voy a disfrutar como un compromiso especial, queriendo hacer bien las cosas, representando a mi federación y al arbitraje en sí, no me queda más que disfrutar con mi familia, quiero pasar desconectado este fin de semana para viajar de la mejor manera”, dijo Escobar.

“Es un sueño cumplido, por el hecho de tanto esfuerzo, tanto tiempo dedicado al arbitraje, contento con un gran compromiso de representar al futbol de Guatemala, siento que las cosas suceden en el momento preciso, todo el aprendizaje a lo largo de este proceso es el idóneo”, agregó.

Acerca de las expectativas que tiene durante su estancia en Qatar 2022 comentó: “Uno quiere dirigir la mayor cantidad de partidos, pero todo es paso a paso, en Copa Oro dirigí la final, ¿por qué no aspirar a llegar lejos en el Mundial?, cualquier partido será bienvenido y tengo que dar mi mayor esfuerzo”.

“Estoy agradecido con la gente que me ha apoyado, se la responsabilidad y compromiso que es dirigir torneos de esta índole y disfrutaré al máximo, pondré el nombre de Guatemala con mi mayor esfuerzo”, finalizó.