Tras arrebatarle el campeonato Clausura 2022 con Cartaginés, Marcel Hernández deberá regresar a Alajuelense. El futbolista cubano terminó su préstamo y volverá a un club en donde los aficionados no lo quieren debido a sus festejos y dichos. Pero esto podría no darse y volvería a ser cedido.

Según informó ESPN, Municipal de Guatemala está seriamente interesado en el atacante caribeño y se lo quieren llevar en este mercado de pases. El propio director deportivo de los Rojos, Martín Plachot, reconoció que se reunieron con el presidente de la Liga para avanzar en la llegada del goleador.

“El jugador tiene contrato con la Liga Deportiva Alajuelense, por lo que hay que unir voluntades, la del jugador de venir y de la Liga de prestarlo. La nuestra de tenerlo es lógica por el rendimiento que supone el jugador”, declaró el directivo del conjunto chapín sobre las negociaciones que comenzaron por Marcel.

El propio delantero también habló y se mostró ilusionado con la posibilidad: “Sí he escuchado que hay clubes guatemaltecos que han tocado la puerta y que bueno, gracias a Dios. La decisión voy a hacerla en un ambiente tranquilo y de paz. No puedo forzarme a tomar una decisión en base a otras personas. Tengo que pensar en lo mejor para Marcel y la familia”.

Para finalizar, el jugador cubano destacó que su destino lo definirá él y no Alajuelense: “No me gusta que me impongan nada. Me gusta tomar decisiones por Marcel, por mi cabeza. Soy una persona completamente diferente. Yo prefiero jugar al fútbol. Al final me divierto y disfruto mucho jugando al futbol. La toma de decisiones tiene que ser bajo un ambiente de paz y tranquilidad”.