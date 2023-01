Los actos de indisciplina de Duvier Riascos no eran un secreto

El delantero colombiano Duvier Riascos no tardó ni una semana siendo jugador de Comunicaciones de Guatemala, luego que se diera a conocer que fue despedido luego que cometiera faltas al reglamento interno del club tras conocerse que tuvo un acto de indisciplina y que provocó que no se presentara a uno de los entrenamientos del equipo.

Riascos fue anunciado la semana pasada como fichaje crema y debido a su recorrido ya estaba llamando la atención, aunque lo hizo con su polémica fuera de las canchas. Aunque estos problemas no eran desconocidos por parte del sudamericano, que en otros clubes también se le conocieron este tipo de actos.

Cuando fue parte de la Universidad Católica de Chile, específicamente en diciembre del 2019, Riascos también fue despedido de dicho club luego que se diera a conocer que varias veces llegó tarde a los entrenamientos y tras sus constantes faltas se decidió en que ya no fuera parte del plantel.

Un año después militó en el Always Ready de Bolivia, club en el que militó durante la pandemia, pero a pesar de eso no paró sus actividades y realizaba entrenos virtuales, pero el colombiano no se presentó a varios de estos, por lo que se tomó la decisión de rescindirle el contrato por faltas al reglamento interno.

Riascos apenas tardó días en conocer lugares en Guatemala para hacer de las suyas, falta que no fue tolerada por la directiva crema que no tardó en despedirlo y con esto se tendrá que buscar otro extranjero para que ocupe su lugar.