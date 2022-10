Guatemala no pudo contar con dos de sus legionarios a último momento.

La Selección Nacional de Guatemala emprendió hoy su viaje a España, donde el domingo 23 de octubre estará afrontando un partido amistoso contra su similar de Qatar, el cual se realizará en el estadio La Rosaleda de Málaga, España, aunque lo hará con dos ausenciasque no se tenían planificadas al inicio.

El primero en no estar en el encuentro es Arquimides Ordóñez, quien estaba en la nómina inicial que dio Luis Fernando Tena, pero al final su club Cincinnati no le dio permiso de viajar esto debido a que se metieron a las semifinales de la Major League Soccer y el guatemalteco podría ser requerido.

Por otra parte, también está Rubio Rubín, que ante la negativa del equipo de Ordóñez y tomando en cuenta que Real Salt Lake fue eliminado, se analizó su llamado a última hora, pero al final la Federación, Luis Fernando Tena y el mismo jugador, acordaron que esto ya no se diera, porque el delantero no se sentía bien anímicamente tras no lograr su objetivo en la MLS.

Ante esto, los guatemaltecos viajaron solamente con 16 jugadores al país español, pero serán 17 los que estarán a disposición de Tena, porque el centrocampista Rodrigo Saravia de Plaza Colonia de Uruguay, tomó el avión directamente hacía tierras europeas y en su destino será cuando se una a sus compañeros.

Guatemala disputará su último partido del año ante los qataríes, en un encuentro que será a puerta cerrada, sin presencia de público y sin transmisión televisiva, esto a requerimiento de los anfitriones del Mundial.