Guatemala tendrá su último compromiso de este 2022 ante la Selección de Qatar el próximo 23 de octubre en el Estadio La Rosaleda en Málaga, España. Por este motivo, el profesor Luis Fernando Tena dio a conocer a los 18 futbolistas convocados y entre ellos no estuvo el guardameta Nicholas Hagen, sin embargo, el estratega mexicano le encontró un reemplazo, al menos para esta convocatoria.

Nicholas Hagen es el presente y futuro del arco de la Selección de Guatemala, de hecho es el titular habitual. Pero para este encuentro ante la Selección de Qatar, el arquero chapín no recibió el permiso del HamKam, de Noruega. Y es que recordemos que al no ser una fecha FIFA, el club no está obligado a prestar a ninguna de sus jugadores.

Nueva oportunidad en el arco chapín

En lugar de Nicholas Hagen, el profesor Luis Fernando Tena convocó al arquero de Comunicaciones, Fredy Pérez. Quien ya ha estado convocado anteriormente para los partidos ante Guayana Francesa, Belice y República Dominicana en la Liga de Naciones de la Concacaf. A pesar de esto, todavía no ha debutado con la Selección Nacional.

Fredy Pérez podría convertirse en una alternativa real para luchar por un lugar en la Selección Nacional una vez comience a tener oportunidades en la Azul y Blanco. Recordemos que durante este proceso de Luis Fernando Tena solo cuatro arqueros han sido convocados: Ricardo Jerez, Nicholas Hagen, Fredy Pérez y Kenderson Navarro. De los 10 partidos que se han disputado en el año, Jerez ha jugado 7 y 3 Nicholas Hagen.