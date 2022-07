La actuación de Arquímides Ordoñez en el Premundial Sub-20 deConcacaf con la Selección de Guatemala causó buenas sensaciones y hasta despertó la posibilidad de que juegue para la Selección de Estados Unidos. Ordoñez estuvo en el once ideal del Premundial y además fue la gran figura de los chapines. Sin embargo, ante este escenario, el atacante guatemalteco aclaró la situación de manera contundente.

Arquímides Ordoñez nació en Estados Unidos y al tener menos de 21 años, tiene la posibilidad de jugar para la selección estadounidense, así ya haya jugado para la Selección de Guatemala Sub-20 en el Premundial de Concacaf. Para ello, obviamente, primero debe existir interés de ambas partes. Y si llegara a suceder, el jugador deberá presentar al Tribunal del Fútbol, a través de la federación pertinente, una solicitud de cambio de federación.

Declaraciones de Arquímides Ordoñez

"Me sentí muy bien en Guatemala. Mi equipo trabajó mucho para el Premundial y estoy contento con todos mis compañeros. La decisión de jugar con Guatemala fue buena y no me arrepiento. Ahora necesito jugar con mi equipo aquí y estoy enfocado en Cincinnati FC, pero posiblemente juegue con Selección Mayor. Por otra parte, Estados Unidos no me buscó", aseveró Arquímides Ordoñez para Gol Cincinnati’.

Ordoñez volvió a los Estados Unidos para estar de nuevo con el FC Cincinnati y vi acción durante este sábado ante el New York Red Bulls al ingresar de cambio al minuto 87’. Ahora el objetivo principal para el jugador es consolidarse en una liga como la MLS y esperar su oportunidad con la Selección Mayot de Guatemala.