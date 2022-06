Arquímides Ordóñez llegó a este Premundial Sub-20 como una de las figuras y vaya que no decepcionó. Siendo el goleador y referente del equipo, el futbolista que es parte del Cincinnati de la Major League Soccer, está dejando el listón muy alto en este campeonato. Le marcó a Canadá y a México en momentos determinantes y además se ha mostrado como un líder dentro de la cancha. Más que prometedor el presente y futuro de este jugador como representante de Guatemala y de Centroamérica.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Arquímides Ordóñez tuvo una manera muy particular en celebrar su gol ante México y fue simulando a una persona "dormida". Algo que también se le vio a la estrella de la NBA, Stephen Curry, quien celebraba de la misma manera cada vez que hacía una jugada que sentenciaba algún encuentro y mandando a "dormir" a sus rivales.

Mensaje de Arquímides Ordóñez

La respuesta de Ordóñez respondió de la siguiente manera: "Are they still sleeping?", tal vez pudo ser para los mexicanos quienes seguirán durmiendo y no podrán ir al Mundial de Indonesia. Así como también para los chapines, ya que no es hora de seguir soñando porque el sueño se ha convertido en realidad.

Tan solo hace unos meses, Arquímides Ordóñez tenía un valor en el mercado de 25.000 mil Euros según el portal Transfermarkt. Hoy, el jugador centroamericano elevó ese monto a 100.000 mil Euros con tan solo 18 años de edad, con pocos minutos en la MLS, así como también en la Selección Sub-20 de Guatemala. Ahora ya en semifinales con un boleto aseguro para el Mundial de Indonesia, Ordóñez va por más.