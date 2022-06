Arquímides Ordóñez sigue pisando firme con la Selección Sub-20 de Guatemala en el Premundial y es que el chapín registró su segunda anotación en el segundo encuentro para la Azul y Blanco en este campeonato. El primero fue un golazo ante El Salvador y ahora fue el turno ante Panamá. En este sentido, Ordóñez se encuentra enfocado en el objetivo y dejó un contundente mensaje en las redes sociales.

Tan solo hace unos meses, Arquímides Ordóñez tenía un valor en el mercado de 25.000 mil Euros según el portal Transfermarkt. Hoy, el jugador centroamericano elevó ese monto a 100.000 mil Euros con tan solo 18 años de edad, con pocos minutos en la MLS, así como también en la Selección Sub-20 de Guatemala. A pesar de estar pasando por un buen momento, el chapín mantiene los pies en la tierra.

Mensaje de Arquímides Ordóñez

En sus redes sociales luego de marcar ante la Selección de Panamá, fue destacado en distintos medios, así como también en las distintas plataformas. Arquímides Ordóñez publicó el siguiente mensaje: "Jobs not done" y es así, el trabajo no está hecho, ya que todavía falta trabajo para cumplir con el primer objetivo de clasificar a la siguiente ronda y para ello deberán esperar a la última jornada cuando enfrenten a Aruba.

Recordemos que Ordóñez llegó a este campeonato Sub-20 como una de las figuras, tomando en cuenta que su carrera futbolística la ha pasado en Estados Unidos, luego que saliera de las fuerzas básicas del Columbus Crew y ahora es parte del Cincinnati de la Major League Soccer y con la Azul y Blanco está teniendo su primera experiencia con una Selección Nacional.