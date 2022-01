José Pablo Grajeda con 20 años de edad se convirtió en el futbolista chapín en fichar por un equipo del viejo continente. Se formó en las inferiores de varios equipos en España y ahora tendrá la gran oportunidad de jugar en la Primera División de Bulgaria. El mediocampista guatemalteco viajará en los próximos días a Málaga, España, donde el equipo iniciará el 17 de enero la pretemporada. La Liga comienza los primeros días de febrero.

El nuevo equipo de José Pablo Grajeda es el POFC Botev Vratsa de la Primera División de Bulgaria. En esta liga pertenecen 14 equipos y en los últimos años el más ganador ha sido el PFC Ludogorets Razgrad. El gran objetivo de esta temporada para el equipo de José Grajeda será evitar la parte baja de la clasificación para así soñar con los puestos que den un boleto a competiciones europeas.

"La verdad estoy muy ilusionado. Llevo mucho tiempo en España, he pasado por la cantera del Getafe, del Rayo Vallecano y del Betis. Todo mi trabajo ahora se ve reflejado. Por lo que he luchado por fin se logró y muy feliz de que me haya salido esta oportunidad en primera división europea, que es una oportunidad única”, afirmó José Pablo Grajeda para ESPN.

Tras convertirse en el chapín más joven en ir a Europa, José Grajeda se unirá a una lista de jugadores muy importantes de su país como: Carlos Ruiz (PAS Giannina y Aris Salónica – Grecia), Guillermo Ramírez (PAS Giannina – Grecia), Jorge Aparicio (NK Slaven Belupo – Croacia), Marco Pappa (SC Heerenveen – Países Bajos), Wilber Pérez (SC Gjilani – Kosovo) y Nicholas Hagen (Sabail FC – Azerbaiyán y HamKam – Noruega).

"POFC Botev Vratsa un equipo con mucha historia, ya tiene más de 100 años. Me gustó lo que he leído, lo que he visto. Quien quita que la temporada pueda salir muy bien y aspirar a cosas grandes. Estoy muy agradecido con la oportunidad que me da el Botev y espero ayudar en todo lo que se pueda para lograr los objetivos”, sentenció José Grajeda para ESPN.