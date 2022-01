Se cumplió la segunda jornada del Torneo Clausura 2022 en Costa Rica para Amarini Villatoro dirigiendo a Pérez Zeledón y todavía no ha podido conseguir su primera victoria. Tras dos presentaciones ha cosechado un empate y una derrota. Sobre este escenario el técnico guatemalteco quiso resaltar la preocupación que siente por el accionar del arbitraje en estos encuentros, ya que para él, no han estado a la altura y luego de perder (2-1) ante Cartaginés en su última presentación, estalló sobre esta situación.

Marcel Hernández y José Luis Quiros fueron los encargados para llevarse la victoria sobre Pérez Zeledón. Recordemos que Amarini Villatoro estará a cargo del equipo al menos por estos primeros seis meses del año. El en torneo anterior el objetivo principal de mantener al equipo lejos del último lugar de la tabla pudo cumplirlo, pero sabe que ya eso no es suficiente. Sin embargo, para el guatemalteco, hay un elemento que también está perjudicando mucho con sus decisiones: el arbitraje.

"No me gusta tocar estos temas, pero llega el momento en que uno ve todo. Todo el mundo se quejó el arbitraje de Guadalupe y Cartaginés, ahora vienen los árbitros con cierta disposición, de esos arbitrajes tentativos que cada falta no las manejan con el mismo criterio. No muestran las tarjetas igual y al final molesta porque te ponen en contra", aseveró Amarini Villatoro en rueda de prensa luego del encuentro ante Cartaginés.

"Es la primera vez desde que estoy en Costa Rica que tomó el tema arbitraje, pero llega un punto donde también uno se va cansando de las cosas que ve repetitivas y uno no es tonto. No puede ser así, le hacen daño al fútbol y a los demás que estamos luchando y tratando de hacer las cosas bien", sentenció el técnico guatemalteco, Amarini Villatoro.