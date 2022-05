Después de tanto luchar, Guatemala podrá contar con Rubio Rubín en su convocatoria y debutaría en la Liga de Naciones de Concacaf. Entre Luis Fernando Tena y Gerardo Paiz lograron convencer al delantero de Real Salt Lake para que se termine inclinando por el combinado chapín y deje de lado tanto a Estados Unidos como México.

Tras confirmarse esto, algunos medios hicieron correr el rumor de que el atacante cobraría más que el resto de los convocados de la Azul y Blanco. El presidente de la Federación habló sobre esto con la prensa y fue muy tajante al aclarar que esto no es así y que no existe posibilidad de que alguien obtenga un beneficio superior al del resto.

"Rubio Rubín es un jugador importante, pero ni es el mejor ni es el peor de la selección nacional. Para mí, todos los jugadores son importantes y lo he dicho toda la vida", comenzó explicando Gerardo Paiz frente al periodista de ESPN que lo entrevistó y le consultó por el supuesta extra que recibiría el delantero.

Y agregó comentando la plática que tuvo con el legionario: "Nunca he hablado con él sobre algún beneficio, si me junte con él y hablé de muchas cosas. Nunca ni él me propuso ni yo le propuso algún beneficio económico. El beneficio es jugar con la selección nacional, tener tu himno e identificarse con eso".

Para finalizar, Gerardo Paiz concluyó: "Toda la vida lo me he manejado así, lo manejé en el fútbol sala y, obviamente, esta no va a ser una ocasión distinta. No hemos hablado de premio económico, no hay rubro de premio económico para Rubio y, pues definitivamente, va a ser un jugador más que va a recibir la misma convocatoria que reciben sus compañeros".