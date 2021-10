El entrenador favorito para quedarse con el banquillo de Guatemala, Jorge Luis Pinto, se reunió de forma presencial con la Fedefut para presentar su proyecto. El entrenador colombiano mantuvo pláticas durante bastante tiempo y hablaron sobre el posible futuro de la selección chapina.

En charlas con Espn Digital, Gerardo Paiz, presidente de la Federación, reveló detalles de la entrevista que tuvieron con el ex-director técnico de Honduras. Quedó con una gran impresión de él y volvió a demostrar que es el DT que quieren para poder volver a tener una Azul y Blanca competitiva.

“Presentó su plan de trabajo, sus esquemas y lo que haría con el fútbol guatemalteco. Es el cuarto candidato que entrevistamos y él vino porque quería presentarnos presencialmente su trabajo, pero no tiene una prioridad más o menos que los demás”, comenzó declarando el directivo de Fedefut.

Y agregó: “Quiere trabajar mucho con los equipos y la Liga Nacional. Quiere convencerlos de hacer ciertos cambios que le van a servir a él como técnico en el tema de infraestructura, campos, jugadores y mediciones corporales. Él quiere trabajar mucho con los clubes y hablar muy de cerca con los presidentes de cada club para ir pidiéndoles ciertas cosas para ir mejorando y tener muchos partidos amistoso sea el resultado que sea”.

También dio su punto de vista sobre él. “Me parece una persona idónea para el trabajo de técnico. Un tipo muy profesional, sabe trabajar y hacer las cosas bien. Finalmente como persona solo tengo referencia de lo que me han contado, hoy por hoy no tengo una referencia de haber trabajado con él, pero me parece un tipo interesante y bastante profesional”.

Para finalizar, Paiz aclaró que busca armar un proyecto a largo plazo: “Me gustaría firmar un contrato que llegue hasta el final. Básicamente hablamos del proyecto de aquí para adelante y ver lo que armaríamos para el Mundial de 2026 que sería su proceso. Él está de acuerdo en trabajar con lo que tenemos. Aquí se habló directamente de él, me imagino que querrá traer a su asistente, pero básicamente se vino a presentar él”.