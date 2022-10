Xelajú MC que es dirigido por el guatemalteco Amarini Villatoro, confirmó hace unos días la contratación del delantero panameño Manuel Morán, quien es una de las esperanzas para solucionar los problemas de contundencia que se han tenido en el Torneo Apertura 2022 y con el que se busca estar en la lucha por el título.

Morán llegó al país chapín el lunes, pero todavía no tenía lista su papelería por lo que no había sido inscrito en la Liga Nacional, pero el club y el futbolista fueron notificados que ya estaba listo su Certificado Internacional de Transferencia, por lo que no tendrá problemas para disputar sus primeros minutos en el campeonato guatemalteco.

“Gracias mi Dios muy contento de estar en esta gran institución, ahora a darle con todo junto al grupo y así poder alcanzar los objetivos de esta temporada. Solo fe y compromiso para lo que queremos y así darle las alegrías que tanto se merece esta gran afición”, fue la publicación que hizo el canalero tras su fichaje.

La contratación de Morán no fue nada fácil para los Chivos, porque tuvieron que esperar a que quedara desempleado en su país porque todavía tenía vínculo con Herrera FC, tras lograr llegar a un acuerdo para la recisión de contrato, la Federación Panameña de Futbol lo habilitó y fue cuando viajó a tierras chapinas.

El delantero de 24 años y de 1.91 metros de estatura cumplió su cuarto día de entrenamiento con los quetzaltecos, todo parece indicar que entrará en la convocatoria para el partido del domingo contra Guastatoya por la Jornada 16 de la Liga Nacional.