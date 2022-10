Municipal presentó a José Cardozo como su nuevo entrenador y esto no gustó en una gran parte de la afición de los Rojos, expresando su malestar en las redes sociales. Y es que no pasaron ni cinco meses desde la salida del paraguayo cuando entrenaba al equipo y por malos resultados se le abrió la puerta de salida. Ahora, tomará de nuevo las riendas del club para lo que quede el Torneo Apertura 2022.

Actualmente Municipal no la está pasando nada bien en el Torneo Apertura 2022 y se ubica en la séptima posición con 19 puntos tras 15 jornadas, por lo que le es urgente recuperarse con victorias para escalar en la tabla de posiciones. Registra cinco victorias, cuatro empates y cinco derrotas. ¿El encargado para revertir esta situación? José Cardozo.

En las redes sociales luego de que se hiciera oficial el retorno de José Cardozo, los aficionados de Municipal no tardaron en expresarse en las redes sociales, demostrando su descontento con la llegada una vez más del paraguayo, ya que consideran que no es la solución para el club, no lo fue en el pasado y no lo es ahora.

Cuando José Cardozo estuvo al mando de Municipal, los Rojos llegaron a una semifinal y fueron eliminados ante Comunicaciones en el Torneo Apertura 2021. Además, perdieron una final ante los Cremas en el Clausura 2022. Tras no conseguir los objetivos en dichas oportunidades salió del cargo. Por este motivo, la afición no ve con buenos ojos el retorno del paraguayo.