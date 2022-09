Aaron Herrera todavía espera debutar con la Selección de Guatemala, que durante este mes de septiembre enfrentará a las selecciones de Colombia y Honduras desde los Estadios Unidos en la condición de amistosos con el objetivo de seguir la preparación para los encuentros de la Liga de Naciones B del próximo año. Los chapines buscarán ascender directamente a la Liga de Naciones A y conseguir un boleto directo a la próxima Copa Oro. Por este motivo, el presidente de la Federación, Gerardo Paiz, aseveró cuándo será convocado el jugador del Real Salt Lake en la MLS.



El profesor Luis Fernando Tena cumplió siete mes como entrenador de la Selección de Guatemala y los objetivos siguen siendo los mismos. Ahora bien, contar con un jugador como Aaron Herrera sería más que necesario, ya que tampoco le sobran elementos al combinado guatemalteco. Por esta razón, el presidente de la Federación Nacional de Guatemala, Gerardo Paiz, despejó las dudas sobre el futuro del futbolista del Real Salt Lake.

Para los micrófonos de ESPN, Gerardo Paiz expuso lo siguiente: "Seguimos trabajando en la situación de Aaron Herrera con la Selección de Guatemala, estuve conversando con el profesor Luis Fernando Tena, y creemos que el jugador podría ser convocado en estos partidos amistosos ya que no se necesita pasaporte, porque son amistosos, no son oficiales. Por eso haremos el esfuerzo de que él pueda alinear ahorita. Sin embargo, ya estamos con el trámite de su documentación para que no tenga ningún inconveniente en el futuro", sentenció Gerardo Paiz, presidente de la Federación Nacional de Guatemala.

Recordemos que Aaron Herrera tuvo contactos en varias ocasiones desde hace unos años para representar a Guatemala, pero los rechazó y dio como prioridad jugar para la Selección de Estados Unidos, con la que incluso debutó en un partido amistoso ante Trinidad y Tobago, así mismo participó en procesos Sub-20 y Sub-23, pero ante las pocas oportunidades aceptó el llamado de la Azul y Blanco bajo el mando del profesor Luis Fernando Tena.

De no poder estar para los compromisos ante Colombia y Honduras de este mes de septiembre, habrá que esperar Aaron Herrera hasta marzo de 2023 en la continuación de la Liga de Naciones de la Concacaf, en donde se buscará ascender directamente a la Liga de Naciones A y conseguir un boleto directo a la próxima Copa Oro