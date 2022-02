Mañana, Comunicaciones visitará a Colorado Rapids por la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF 2022. Los cremas buscarán defender el triunfo 1-0 obtenido en Guatemala, aunque también deberán batallar contra el frío hostil que hará en Colorado (entre -9° y -16° es el estimado) echando mano de algunos suplentes por las bajas de diferente índole.

Colorado Rapids vs.Comunicaciones: día, hora, streaming y canal de TV del juego

La vuelta de los octavos de final entre Colorado Rapids y Comunicaciones se disputará el miércoles 23 de febrero, desde las 7:15 PM de Centroamérica (8:15 de Panamá), en el Dick's Sporting Goods Park de Denver, Colorado. Se podrá ver por Canal 11 (Guatemala); ESPN 2, Star+ , Fox Sports —también por la app— (Centroamérica); TUDN —app y web— y Fox Sports 2 —app y web también— (Estados Unidos).

Colorado Rapids vs.Comunicaciones: cómo llegan los locales

En su regreso al certamen desde 2018, los Rapids buscarán hacerse fuertes en su casa aprovechando el frío extremo que hará en Denver. Allí registran un 40% de efectividad en Concachampions (2-G, 0-E y 3-P) en sus cuatro participaciones. Y buscarán acceder por primera vez a cuartos de final con la dificultad —reconocida por su técnico, Robin Fraser— de no haber jugado un partido desde el 11 de enero, cuando igualaron 1-1 con Orlando City.

Colorado Rapids vs.Comunicaciones: cómo llegan los visitantes

Los pupilos de Willy Coito Olivera no la tendrán fácil defendiendo el 1-0 que consiguieron gracias al gol in extremis de Karel Espino (89'). Además del clima, no podrán contar con Freddy Pérez, Diego Santis, Jonathan Dávila, Jehú Fajardo y Lynner García, quienes fueron vacunados con Sputnik V (no aceptada en Estados Unidos), además de José Ayoví y Espino (problemas con sus visas). "Comunicaciones está acostumbrado a jugar de visita de la misma forma. Un gol nuestro nos daría muchas posibilidades de seguir en el campeonato y es lo que tenemos que buscar", expresó el timonel crema.