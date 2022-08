Es irregular el comienzo de esta nueva temporada para Municipal. Realizaron grandes fichajes como la llegada de Antonio López, pero perdieron los dos primeros partidos del Apertura 2022 ante Cobán Imperial y Achuapa. Más allá de eso, en la Liga Concacaf golearon al Vega Real de República Dominicana con un 9-0 global.

En una entrevista que dio junto a Jorge Ramos y José del Valle, el ex América se refirió a los insultos que recibe constantemente durante los partidos de los Rojos. No solo se mostró molesto por tener que soportar eso, sino que también declaró que no entiende el odio que hay en el estadio.

"La verdad que mis compañeros son muy fuertes mentales. Obviamente les molesta y todo, a mi también. La verdad que no entiendo porque si vamos ganando 3-0 y nos seguían gritando puras cosas innecesarias. No me gusta eso para nada y espero que se logre erradicar", comenzó declarando el Chucho López.

Y agregó: "Que no sigan ejemplos malos y que no se dejen llevar por las redes sociales. Hay personas que solo se dedican a tirar basura a nuestros compañeros y que no saben lo que es el fútbol, entrenar. Desde afuera del estadio todo se ve muy fácil, pero estando a dentro recibiendo patadas, golpes, gritos, no es así".

Para finalizar, López concluyó ante los periodistas: "La mayoría de la gente que grita así como estás diciendo es gente que no ha jugado al fútbol. Gritar así molesta y duele. No entiendo por qué lo gritan así con tanto odio ¿Qué está pasando? Es fútbol. Para que gritar de esa manera a tu equipo".