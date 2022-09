Guatemala fue goleada (4-1) ante Colombia en uno de los partidos de esta fecha FIFA de septiembre antes del Mundial de Qatar 2022. Con este resultado, la Azul y Blanco registró un registro bastante negativo enfrentando a selecciones sudamericanas. Desde Fútbol Centroamérica repasaremos cómo le fue a los chapines en sus últimos seis encuentros ante selecciones de este continente.

Luis Fernando Tena todavía no cumple el año al mando de la Selección de Guatemala y se la ha dado al responsabilidad de que los chapines pueda evolucionar y volver a competir en unas Eliminatorias de Concacaf. Además, de luchar por el sueño de clasificar a su primer Mundial de mayores de toda su historia. Si bien ante Sudamérica no compite para asistir a una Copa del Mundo, el balance de los últimos seis encuentros no ha sido positivo. Han sido cinco derrotas y un empate. Además, 17 goles en contra y tres anotaciones a favor.

Últimos 6 partidos de Guatemala ante Sudamérica

Colombia vs Guatemala (24/9/2022)

Ayer la Selección de Guatemala no pudo resistir (4-1) ante la Slección de Colombia. Los responsables de las anotaciones fueron James Rodríguez (40'), Luis Sinisterra (57'), Rafael Borré (76') y Yaser Asprilla (89') para la Selección de Colombia. Mientras que para la Selección de Guatemala descontó sobre el final Óscar Santiz (90').

Paraguay vs Guatemala (9/6/2019)

Fue en 2019 cuando la Selección de Guatemala enfrentó a una selección de Sudamérica. En aquel entonces los chapines estaban dirigidos Marvin Amarini Villatoro, visitando la cancha del estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay. Los locales impusieron condiciones con un marcador favorable de 2-0, con goles de Gustavo Gómez y Derlis González.

Ecuador vs Guatemala (11/9/2018)

La Selección Nacional de Guatemala se enfrentó ante la mundialista Ecuador en el Toyota Park de los Estados Unidos en el 2018. Para ese entonces los ecuatorianos se quedaron con el triunfo 2-0 con goles de Enner Valencia al 82’ y Romario Ibarra en el 84’.

Argentina vs Guatemala (7/9/2018)

Este fue el primer encuentro para Lionel Scaloni al mando de la Selección de Argentina. Aquel día en 2018 los sudamericanos golearon a Guatemala (3-0) con anotaciones de Gonzalo Martínez, Giovani Lo Celso y Giovanni Simeone.

Venezuela vs Guatemala (1/6/2016)

Esta ha sido la única vez que Guatemala no pierde ante una selección de Sudamérica. En el 2016 desde el Lockhart Stadium de Fort Lauderdale, empataron (1-1) ante la Selección de Venezuela con anotaciones de Salomón Rondón y Gerson Tinoco.

Uruguay vs Guatemala (7/6/2015)

Para finalizar esta lista, el último encuentro de Guatemala ante una selección de Sudamérica fue en 2015 ante la Selección de Uruguay. La Bicolor visitó la cancha del estadio Centenario de Montevideo y el encuentro terminó en goleada (5-1). Los responsables de los goles fueron Diego Rolan, Abel Hernández, Arrascaeta y doblete de Edinson Cavani; Wilson Lalín descontó por los guatemaltecos.