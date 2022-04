La Selección Femenina de Guatemala afrontará dentro de unos días dos partidos vitales en el Campeonato de la Concacaf, uno de ellos ante Costa Rica y donde se jugará seguir en la pelea por estar en la Copa del Mundo y en los Juegos Olímpicos, a pesar de eso, el técnico Edy Espinoza nuevamente no tomó en cuenta a Ana Lucía Martínez.

Martínez es la máxima referente en la historia del futbol femenino de Guatemala, con más de ocho años de estar en el futbol extranjero, en ligas profesionales de Estados Unidos, España e Italia, actualmente es parte de la Sampdoria y no escondió su tristeza por no haber sido convocada para estar con la Azul y Blanco.

“Me quitaron un sueño, pero no las ganas de seguir soñando. A pesar de llevar varios años en el extranjero, mi mayor orgullo siempre será representar a mi país. Han sido semanas y días difíciles por lo que se dijo y se ha hablado de mi vida personal y profesionalismo, pero en todos estos años NO he cometido un acto de indisciplina o faltado el respeto al cuerpo técnico. (No hay récord en Federación sobre alguna falta y me pareció una forma de protección)”, redactó la delantera en un comunicado.

Por otra parte, Ana Lucía Martínez afirmó que intentó comunicarse con el técnico Edy Espinoza, pero no fue posible luego que este no le diera una razón: “Busqué un acercamiento para entender el problema del entrenador pero no recibí ninguna respuesta, la última vez que hablamos fue en junio del 2021. (Momento que parecía todo estar bien)".

La guatemalteca indicó que ante este nuevo rechazo, se enfocará en su club, en terminar bien la temporada y no dejará de apoyar a sus compañeras de la Selección Nacional, porque sabe el sacrificio que han hecho y se merecen todo el soporte posible.