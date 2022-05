El entrenador guatemalteco Amarini Villatoro dio a conocer que tomó la decisión de no continuar al mando de Municipal Pérez Zeledón, luego que este domingo se disputara la última jornada de la fase regular del Torneo Clausura 2022 del futbol de Costa Rica y con esto prácticamente es un hecho que regresará a su país dirigir.

Villatoro habló en conferencia de prensa, luego del encuentro ante Herediano el cual selló con una derrota de 3-2 y con el que fue su despedida. El chapín no dudó en decir que su contrato finalizó, por lo que luego de analizar su futuro, se inclinó por no renovar, decisión que fue bien tomada y que deja las puertas abiertas en la institución costarricense.

“He tomado la decisión de no continuar, agradezco por las puertas como me las abrieron y también tengo agradecimiento a la afición, siempre lo he dicho, antes de venir aquí era hincha de Pérez y me voy siendo hincha de Pérez Zeledón. Si quiero a un equipo en Costa Rica es a Pérez Zeledón y lo voy a seguir, pero hay oportunidades en la vida que no puedo dejar pasar”, dijo Villatoro.

Amarini Villatoro llegó en agostó del año pasado a los Guerreros del Sur, luego de ocupar el lugar de Paulo César Wanchope que dejó al equipo en la zona del descenso. El chapín logró evitar la pérdida de la categoría en este Clausura 2022. En total dirigió 37 partidos, de los cuales ganó 11, logró el mismo número de empates y acumuló 15 derrotas.

El guatemalteco ahora estará terminando su negociación con Xelajú MC de su país, club que lo ha estado contactando desde hace días, tras llegar a un acuerdo es cuestión de tiempo para que se oficialice su fichaje y así iniciar una nueva etapa en su carrera.