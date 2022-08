Amarini Villatoro no pudo extender la buena racha de Xelajú al caer ante Comunicaciones.

Xelajú MC club que dirige el técnico guatemalteco Amarini Villatoro era uno de los pocos invictos del Torneo Apertura 2022, pero el miércoles cayó 1-0 en su visita a Comunicaciones. El estratega lamentó el resultado, incluso indicó que fue injusto por el volumen de juego que tuvieron sus futbolistas y ahora espera reponerse mañana ante Guastatoya.

“De lo que habíamos planificado en el partido, a medio tiempo tuvimos que hacer tres cambios para intentar recomponer, porque había jugadores que no tuvieron un buen día, así como la lesión de Calderón, eso nos condicionó. En el segundo tiempo lo emparejamos, presionamos arriba y no tuvimos fortuna para empatar, contamos con tres ocasiones, pero no hubo contundencia”, dijo Villatoro.

“Enfrentamos a un equipo que tiene una base de dos años, que viene jugando, que ya se conocen y nosotros estamos en etapa de conocimiento, creo que los muchachos a pesar de todo se esforzaron, eso no se les puede recriminar, estamos tristes por la derrota porque creo que no era justo”, agregó.

Acerca de no continuar con el invicto comentó: “En un momento se iba a perder, creo que la estadística marca que ningún equipo queda invicto en los últimos años, pero de estos partidos se aprende para mejorar en lo que viene. Frustra que cuando el partido ya estaba parejo, cuando estábamos llegando, en un trazo largo cayó el gol de ellos porque no presionamos bien en salida”.

Villatoro dejó Pérez Zeledón de Costa Rica para volver a dirigir en Guatemala, tomó las riendas del histórico Xelajú MC con el que busca ser campeón, tal como lo hizo cuando estuvo a cargo de Guastatoya hace unos años.a