La salida de Daniel Guzmán sorprendió a todos, menos a los directivos que reconocieron que tenía una mala relación con algunos jugadores. Para reemplazarlo, Guastatoya se terminó inclinando por Omar Morales. Descartada la posibilidad de que regrese Amarini Villatoro, fueron a buscar a este entrenador relacionado con el club y que estaba dirigiendo el equipo filial en la Tercera División de Guatemala.

El nuevo estratega reconoció en una entrevista con ESPN Digital que le asombró esta decisión de la Junta Directiva debido a que no tiene una basta experiencia: "Recién estoy terminando la participación en Tercera y me he venido preparando para esto. Estoy sacando mi licencia A como entrenador profesional en la Federación Nacional de Fútbol. Al principio me tomó de sorpresa porque no era como quería que llegara".

Pese a que no se dijo oficialmente, todo indicaría que Amarini Villatoro fue quien lo eligió y respaldó frente a la consulta de los directivos. El actual entrenador de Municipal Pérez Zeledón fue buscado y, al rechazar la propuesta por estar en el fútbol tico, terminó recomendando a Omar Morales para el cargo.

El nuevo DT contó que tuvo reuniones con el ex técnico de Guatemala y que este lo aconsejó para lo que viene. Villatoro será asesor de Morales para que este cambió importante no le sea pesado y pueda sacar frutos rápidamente. Un gran gesto por parte de alguien que siempre será Pecho Amarillo.

"Tuvimos una reunión con el profesor Amarini Villatoro, nos presentaron ante los jugadores e iniciamos los entrenamientos. Agradezco al profesor por aportar y ayudarme con la experiencia que él tiene para sacar esto adelante con el entusiasmo que tenemos todos en el grupo”, reveló Omar Morales.