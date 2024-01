Alajuelense inició el Torneo Clausura 2024 con el pie derecho al derrotar 1-0 a Sporting FC gracias al gol de Joel Campbell. Sin embargo, no fue una jornada particularmente alegre para Leonardo Menjívar, quien ni siquiera entró en la lista de convocados para el partido.

El “Machito” quedó marginado por decisión técnica el mismo día que fue convocado a la Selección de El Salvador. Y se especuló con que la decisión de Andrés Carevic podía ser una represalia a las declaraciones que dio el futbolista.

¿Qué dijo Leo Menjívar?

Antes del inicio de la pretemporada, Menjívar habló con “El Áfter Podcast” de El Gráfico y se refirió a la situación que atraviesa en la Liga: “Gracias a Dios voy a hacer pretemporada, a ver si así me mete“, bromeó, haciendo alusión al técnico argentino y el poco rodaje que le dio.

Aunque luego externó: “Sí, es verdad que llegué a mitad de torneo y eso me afectó. No llegué muy bien físicamente, pero primero Dios me voy a preparar de la mejor manera porque siempre para un futbolista es importante la pretemporada. Voy a seguir trabajando para llegar a full este torneo y también con Selección”.

¿Andrés Carevic castigó a Menjívar?

Después del partido con Sporting, Carevic fue consultado sobre si la decisión de no convocarlo fue una suerte decastigo: “No, para nada. No estoy en redes sociales y no estoy al tanto. No soy un tipo de rencoroso ni sé qué se dijo, sólo valoro el día de trabajo para armar el mejor once y ese video no cambia nada”, respondió.

“Yo no hablo de lo individual, hoy fuera de la lista quedaron Suhander Zúñiga, Johan Venegas, Kevin Cabezas… Somos un equipo y se toman decisiones en pro del equipo”, añadió Carevic.

