Este año no arrancó de la mejor manera para la Selección de El Salvador. La Selecta todavía no ganó ningún partido y cosechó: 2 derrotas (Estados Unidos y Honduras) y 1 empate (Estados Unidos). Además, el nivel de los dirigidos por Hugo Pérez estuvo lejos de lo esperado.

En estos días comenzó a trascender el rumor sobre una posible salida del entrenador. Sobre esto opinó Humberto Sáenz, presidente del comité de regularización de la FESFUT, y se refirió directamente al futuro del entrenador del combinado nacional.

“Hemos visto una cara diferente en la selección, tanto los jugadores como el cuerpo técnico. Estuve en el partido ante Honduras, no pude estar en el juego con Estados Unidos, pero me gustó lo que vi con una postura valiente que hace ratos no la veía”, declaró el directivo.

Y agregó sobre como ve el futuro de la Selecta con Hugo Pérez al mando del equipo: “Yo estoy bastante optimista de que los resultados van a comenzar a darse. No es parte de este comité interrumpir el proceso del actual cuerpo técnico”.

Para finalizar, Sáenz se puso hablar sobre lo que se le viene a la selección: “La gira por Asia no está descartada del todo. Se había complicado porque hay algunas selecciones que por temas contractuales no pueden jugar con nosotros. Se está viendo la posibilidad de jugar en Estados Unidos y hacer un campamento previo a Copa Oro. El problema ahí es que CONCACAF no permite que se efectúen partidos 60 días antes”.