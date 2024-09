Finalizó la Fecha FIFA de septiembre y de esta manera se reanudó la primera división del Torneo Apertura 2024 de la Liga Profesional de El Salvador. En el regreso, Alianza sufrió una dura derrota frente al Club Deportivo Águila por 3-0, lo que dejó al equipo en una situación complicada.

En este sentido, Gonzalo Sibrián, presidente de Alianza, criticó a su equipo tras el abultado marcador en contra que recibieron. “La realidad es que no tuvimos ni dignidad ni levantamos las manos. Eso es una responsabilidad de los jugadores directamente. El cuerpo técnico no juega. El jugador tiene que cambiar la actitud. Confiamos en ellos. Son los campeones”, comenzó en conferencia posterior al encuentro.

Sibrián también hizo hincapié en que la crítica no está dirigida a un jugador en particular, sino a todo el equipo: “Aquí nadie se salva. Los 11 titulares y los que entraron como suplentes no hicieron la diferencia esta noche. No es un señalamiento para alguien en específico, sino para todos”.

Ante la pregunta sobre posibles deudas con los futbolistas, Sibrián cerró: “Antes de la fecha se les paga. La junta directiva está cumpliendo como lo ha hecho desde que asumimos este cargo. Hay otros equipos con deudas, pero en la cancha se ven diferentes. Dejan los problemas económicos afuera”.

Gonzalo Sibrián, presidente de Alianza.

Así están Alianza y Águila en la tabla de posiciones

Los pupilos de Daniel Messina siguen invictos. Después de golear 3-0 a CAI para clasificar a los cuartos de final de la Copa Centroamericana —su rival será Real Estelí—, recabaron un empate 0-0 con Cacahuatique y ahora golearon a Alianza.

El equipo de Jorge “Zarco” Rodríguez está teniendo un campaña más irregular. Apenas ha ganado uno de sus últimos seis juegos, imponiéndose 3-0 a Dragón. En este momento se encuentran en la séptima posición de la tabla.