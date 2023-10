Sin lugar a dudas, un punto de inflexión en el ciclo de Hugo Pérez al mano de El Salvador fue los actos de indisciplina cometidos en septiembre de 2022, durante la concentración en Washington, previo al amistoso con Perú.

En total, doce seleccionados fueron sancionados por la FESFUT: entre ellos, Darwin Cerén, Alexander Larín y Nelson Bonilla. Sin embargo, los tres pagaron un precio aún más alto al no volver a ser tenidos en cuenta.

Ahora, soplan nuevos aires con la llegada del técnico español Rubén de la Barrera, quien volvió a convocar a los dos futbolistas de CD Águila. Algo que Bonilla ve con buenos ojos, según le comentó a Diario El Salvador.

“Después de los castigos que hubo quedaron muchos jóvenes en la selección que no saben cómo lidiar con muchas cosas. Quedó mucha gente de afuera que quizá no conoce la idiosincrasia ni la cultura del aficionado salvadoreño. Creo que la presión afectó en los últimos partidos: la selección no jugó mal, pero no se le dieron los resultados”, comentó el ariete del Sukhothai FC de Tailandia.

Además, reveló que durante la ausencias de los tres “hubo cosas extradeportivas que nos preguntaban cómo se hacían. Nosotros hacíamos cosas por el bienestar del grupo (…) Faltaba un poco de liderazgo, creo yo. La experiencia no se compra, se va ganando con el paso del tiempo”.

¿Nelson Bonilla vuelve a la Selecta?

“Estamos peleando con selecciones que están un paso arriba de nosotros, pero eso los podés contrarrestar el cien por ciento con esfuerzo. Desde que pasó aquel incidente yo siempre escapaba poder volver a la selección. Se hizo una investigación y hubo castigos. Ofrecemos disculpas y ahora hay que jugar en el equipo para tratar de ser convocado”, dijo el ex Alianza.

“Yo estoy tranquilo, siempre he trabajado bien. Siempre he rendido y los números están ahí. Para mi sería lindo volver y poder continuar en la tabla de goleadores históricos de la selección. Ojalá que le pueda llenar el ojo al entrenador español”.

Confía en Rubén de la Barrera y en sus compañeros

“Ojalá que pueda trabajar y que pueda contar con todo el apoyo para trabajar (…) Por más que los demás digan que no hay material, yo sí siento que hay. Como grupo hay que sentarse y poner los puntos sobre la mesa en el sentido de que nos estamos jugando algo grande: el pase al Mundial”, sentenció.